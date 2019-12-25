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Чем грозит Казахстану надвигающийся атмосферный фронт

Туман, гололед, осадки и метель.

Фото : obk.kz25 декабря 2019, 12:30

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 26-28 декабря, передает zakon.kz.

На восточные области республики смещается холодный атмосферный фронт с Западной Сибири, в тыл которому перемещается очередной антициклон с районов Карского моря.

- Фронт вызовет снегопады с метелью, а антициклон похолодание. А на западную половину Казахстана с атмосферными фронтами поступает теплый и влажный воздух с Черного и Средиземного морей. Поэтому здесь ожидается повышение температуры воздуха, но также осадки, туман, гололед, местами сильный ветер и метель, - отметили синоптики.


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