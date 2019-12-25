Кто зачислен в Президентский кадровый резерв

Среди вошедших - представители всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья от Азербайджана до Великобритании.

Среди зачисленных в Президентский молодежный кадровый резерв определены казахстанцы из разных сфер деятельности, среди которых есть блогеры, специалисты из сферы финансов и IT, сообщила на брифинге в службе центральных коммуникаций председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент zakon.kz.

- На самом деле у нас есть ребята, которые работают в зарубежных компаниях. В основном это IT компании. Есть парень, который на данный момент работает во Франции. Также есть ребята из Германии, они также из IT сферы. Такие специалисты очень востребованы. Как вы знаете, реализуется программа цифровизации, поэтому из этой сферы такие специалисты будут очень полезны. Есть также финансисты, которые ранее работали в крупных американских компаниях и сейчас трудятся на площадке МФЦА, — сообщила Жаилганова.

Среди зачисленных в резерв, по ее словам, также есть блогеры, и специалисты из сфер спорта и культуры.

- Если блогеры, то у нас великолепный кандидат Максим Споткай. Что касается спортсменов, то их нет, но есть среди кандидатов, которые работают в спортивных колледжах, работают тренерами. Конкретно имен не назову, но такие ребята есть. В том числе есть люди из сферы культуры, — добавила глава Агентства.

Она подчеркнула, что для каждого специалиста будет составлен подробный карьерный план в зависимости от потребности к каждой отрасли.

- Мы будем ранжировать в зависимости от выбранной сферы. Поэтому от потребности будем формировать определенный пул для назначений. Мы не брали обязательства, что всех одновременно трудоустроим, но с учетом того, что эти ребята очень креативные, очень образованные, у всех передовое образование, поэтому всех этих ребят ждет хорошая карьера, — заверила Жаилганова.

В целом, как сообщили в ходе брифинга, среди участников есть представители всех регионов страны, а также ближнего и дальнего зарубежья из таких стран, как Азербайджан, Великобритания, Германия, Россия, Турция и Франция.

Полный список кандидатов можно посмотреть здесь.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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