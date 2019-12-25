Какая елка установлена в кабинете Путина

Елка украшена разноцветными шарами.

Рабочий кабинет Путина в Кремле украсила пышная новогодняя елка, сообщает nevnov.ru.

Новогоднее дерево поставили в угол и украсили разноцветными шарами и прочими елочными игрушками. Гирлянды не видно.

Высота праздничного дерева составляет четыре метра.

В рабочем кабинете Путина в Кремле поставили ёлку pic.twitter.com/plKGVlzqQl — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 24 декабря 2019 г.

Также скоро в Кремле будет установлена главная елка России. Общероссийскую новогоднюю елку посетят школьники со всех уголков России, причем поезду на елку в Кремлевском Дворце еще нужно заслужить.

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