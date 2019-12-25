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Какая елка установлена в кабинете Путина

Елка украшена разноцветными шарами.

Фото : Кремлевский пул РИА25 декабря 2019, 12:52

Рабочий кабинет Путина в Кремле украсила пышная новогодняя елка, сообщает nevnov.ru.

Новогоднее дерево поставили в угол и украсили разноцветными шарами и прочими елочными игрушками. Гирлянды не видно.

Высота праздничного дерева составляет четыре метра.

Также скоро в Кремле будет установлена главная елка России. Общероссийскую новогоднюю елку посетят школьники со всех уголков России, причем поезду на елку в Кремлевском Дворце еще нужно заслужить.


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