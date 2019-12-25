Ашимбаев о Президентском резерве: Не рассматривайте этот проект, как список назначенцев

В каждом государственном органе и в каждом акимате существует дефицит хороших специалистов.

Президентский молодежный кадровый резерв не стоит рассматривать, как проект списка назначенцев, сказал на брифинге в СЦК первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Маулен Ашимбаев, передает корреспондент zakon.kz.

- Я в своем начале выступления говорил, что не рассматривайте этот проект чисто прагматично, как список назначенцев. Кто-то вырастет, у кого-то карьера хорошо пойдет. Проект этот гораздо шире. Идеология проекта она немного другая. Она в том, что обновить госаппарат, привлечь плеяду молодых людей, открытых и талантливых, знающих современные тренды, с хорошими компетенциями, хорошим образованием, привлечь не ангажированных и не имеющих ненужных стереотипов молодых людей в систему госуправления и помочь им продвинуться, — сказал Ашимбаев.

По его словам, стоит понимать, что не будет одномоментного назначения, так как одномоментно это сделать невозможно.

— В течении ближайшей среднесрочной перспективе участники молодежного кадрового резерва будут продвигаться на различные позиции в государственных органах и национальных компаниях. Возможно, кто-то из участников резерва примет решение продолжать свою карьеру в частном секторе, это их право. Прежде всего, весь список, который опубликован, все соответствующие бумаги, резюме резервистов будет направлено акимам, министрам, руководителям государственных органов. Я вас уверяю, что в каждом государственном органе, в каждом акимате существует дефицит хороших специалистов. Поэтому, министры, акимы, руководители госорганов будут на достойном уровне смотреть и приглашать многих молодых людей, которые вошли в резерв, — объяснил замглавы Администрации Президента.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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