Двое погибших, четверо пострадавших – таков итог ДТП на барахолке в Алматы

Авария произошла напротив рынка "Акбулак", расположенного по улице Северное кольцо.

Два человека погибли и четверо пострадали в результате ДТП в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского Департамента полиции.

Как сообщили в ведомстве, 25 декабря 2019 года на пульт "102" поступило сообщение о том, что напротив рынка "Акбулак", расположенного по улице Северное кольцо произошло ДТП с пострадавшими.

- В результате столкновения двух транспортных средств, водитель автомашины марки Лада 21905-11 и его пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель автомашины Hyundai Click госпитализирован в БСМП в отделение реанимации. Его трое пассажиров с различными травмами также госпитализированы. По собранному материалу зарегистрировано досудебное расследование по ст.345 ч.4 УК РК "Нарушение лицом управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – сообщили в пресс-службе ДП города.

Более подробно о состоянии пострадавших рассказали в Управлении здравоохранения Алматы.

- Четверо пациентов доставлены в Больницу скорой неотложной помощи. У пациента 1989 г.р. оскольчатый перелом правого надколенника со смещением, ушибленные раны. У второго пациента закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением, третий находится в реанимации с диагнозом: разрыв селезенки, геморрагический шок. Четвертый пациент отпущен на амбулаторное лечение. Пятый пациент доставлен в Городскую клиническую больницу N4 с сочетанной травмой, закрытой черепно-мозговой травмой, с сотрясением головного мозга, вывихом левого предплечья, с закрытым переломом левой лучевой кости со смещением костных отломков, с закрытым переломом правого бедра со смешением, множественные ушибы, – сообщили в пресс-службе Горздрава.

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