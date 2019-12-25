Интересы государства на десятки миллиардов тенге защитила Генпрокуратура

В надзорном органе подведены итоги года.

25 декабря под председательством Гизата Нурдаулетова на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры обсудили итоги работы за 2019 год, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Как отметил генеральный прокурор, криминогенная ситуация в стране улучшилась. По сравнению с прошлым годом количество уголовных правонарушений снижено на 17%. Убийства сократились на 11%, хулиганства - на 28%, наркопреступность - на 12%. Стало меньше грабежей и разбоев на 21%, краж - 22%.

- Мы должны своевременно реагировать на любые нарушения законности. А еще лучше их не допускать, - отметил генеральный прокурор. Он также детально остановился на вопросах профилактики правонарушений.

На заседании коллегии озвучили результаты проверок в сфере защиты общественных интересов. При содействии прокуроров обеспечено погашение задолженности по заработной плате 30 тыс. работникам на сумму более 2 млрд тенге.

По актам прокурорского реагирования к различным видам ответственности привлечено более 17 тыс. лиц. Взыскано в доход государства 30 млрд тенге. Возвращены 37 тыс. неиспользуемых земельных участков.

В судах защищены интересы государства на сумму 47 млрд тенге.

Генпрокурор акцентировал внимание на ключевых направлениях Послания главы государства и координирующей роли прокуроров в обеспечении законности и соблюдении прав человека в уголовном процессе.

В текущем году прокурорами прекращено необоснованное преследование 219 человек. Из служебных помещений и изоляторов освобождено 725 незаконно задержанных.

По ходатайствам и протестам прокуроров судами пересмотрены приговоры в отношении 1172 граждан. По инициативе прокуроров судами оправдано 36 лиц.

Подводя итоги работы надзорного органа, Гизат Нурдаулетов поручил приложить все усилия по защите конституционных прав граждан, обеспечению правопорядка в обществе.

- Необходимо и дальше повышать доступность органов прокуратуры. Оперативная, в тоже время кропотливая работа с каждым обращением, взаимодействие с общественностью один из главных приоритетов. Мы должны полностью исключить формальный подход,- резюмировал генпрокурор.

По итогам работы коллегии глава надзорного ведомства обозначил приоритетные задачи и ключевые направления на предстоящий год.

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