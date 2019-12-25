Задержанная воровка-рецидивистка поразила своей наглостью петропавловских полицейских

Находясь под пробационным контролем в связи с судимостью в Нур-Султане и под следствием в Уральске, она приехала в СКО, чтобы продолжить свой криминальный промысел.

Полицейские Петропавловска задержали воровку-рецидивистку, подозреваемую в серии краж в торговых домах, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Как сообщили в ведомстве, в конце ноября в полицию Петропавловска обратились несколько человек, ставших жертвами воровства. Все случаи происходили в крупных торговых домах областного центра. У покупателей, упустивших из виду свои сумки при выборе товара, исчезали кошельки и деньги.

Сбор свидетельских показаний и просмотр записей камер видеонаблюдения позволили полицейским уже на второй день установить подозреваемую. Ей оказалась жительница Алматинской области 1994 г.р., ранее неоднократно привлекавшаяся к уголовной ответственности за имущественные преступления в разных городах Казахстана.

- Среди изъятого у женщины — парик, которым она пользовалась, повторно посещая один и тот же торговый дом. При проверке выяснилось, что подозреваемая, находится под пробационным контролем в связи с судимостью в Нур-Султане. Помимо этого, на момент задержания в ее отношении велось досудебное расследование в Уральске. В Петропавловск она прибыла, нарушив подписку о невыезде, – сообщили в пресс-службе областного ДП.

В настоящее время дело, в котором насчитывается пять эпизодов, рассматривается в суде по чч. 1 и 3 ст. 188 Уголовного кодекса РК "Кража". Подсудимая содержится под стражей.

- Одно из главных условий совершения магазинных краж — невнимательность посетителей. Большинство торговых площадей в городе оборудованы камерами видеонаблюдения, которые помогают раскрыть многие магазинные кражи. Однако следует помнить, что привычка оставлять свои вещи вне поля зрения служит провоцирующим фактором для злоумышленников, – отметил начальник следственного отдела УП Петропавловска Марат Жангужинов.

Также в пресс-службе областного ДП отметили, что всего с начала текущего года магазинах и торговых домах Петропавловска зарегистрировано 129 краж, из них 85 раскрыты.

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