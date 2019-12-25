Вся деятельность интернатов должна быть открытой. Аймагамбетов о побеге подростка

Ведомство должно также обеспечить выполнение всех регламентов и стандартов - министр.

Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов прокомментировал побег пятнадцатилетнего подростка, который не выдержал издевательств в алматинском образовательном учреждении, передает Sputnik.

По его словам, вся деятельность интернатов должна быть прозрачной и открытой.

- Речь идет об открытости всех интернатов и учреждений интернатного характера. Это и детские дома, различного рода интернаты для лиц с особыми образовательными потребностями. Это и попечительские советы, корпоративные управления, чтобы правозащитники были в составе тех людей, которые управляют учреждениями, - сказал в кулуарах мажилиса министр и добавил, что ведомство должно также обеспечить выполнение всех регламентов и стандартов.

Подросток сбежал из интерната, будучи не в состоянии выносить насмешки и издевательства. По его словам, издевались над ним не только старшеклассники, но и педагоги.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!