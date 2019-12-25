Депутаты обеспокоены ввозом продуктов с превышением нормы пальмового масла
Этот вопрос уже неоднократно поднимался.
Фото : assembly.kz25 декабря 2019, 14:03
Депутат Наринэ Микаелян заявила о необходимости запретить ввоз в Казахстан продуктов с превышением норм содержания пальмового масла, передает Sputnik.
По ее словам, депутаты неоднократно поднимали важность контроля за пищевой продукцией с содержанием пальмового масла.
- В результате исследований установлено, что глицидиловые эфиры, содержащиеся в пальмовом масле, вызывают широкий ряд раковых заболеваний: лейкозы, карциномы желудка и кишечника и другие виды рака, вызывают мутации ДНК и хромосомные болезни, вызывают бесплодие, делая мужчин стерильными, - сообщила об опасности пальмового масла парламентарий.
Он добавила, что после публикации этих шокирующих результатов исследований в Европе в экстренном порядке был принят закон, запрещающий продавать в розницу и использовать в качестве ингредиентов растительные жиры, прежде всего, пальмовое масло с содержанием глицидиловых эфиров более 1 миллиграмма на килограмм.
В то же время ввоз этой продукции в Казахстан ежегодно лишь растет.
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