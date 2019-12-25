Победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" чествовали в столице

Для участия в третьем этапе проекта "100 новых лиц Казахстана" были приняты 1 673 анкеты, из которых определили победителей.

Более 30 победителей проекта "100 новых лиц Казахстана" чествовали в Нур-Султане, передает корреспондент zakon.kz.

Отмечается, что сам проект состоял из трех различных этапов. На первом были приняты 1 673 анкеты граждан, которые изъявили принять участие в проекте. Далее с 5 по 25 ноября был этап онлайн – голосования, прошедший на сайте 100janaesim.ruh.kz.

На последнем этапе 11 членов жюри из числа видных деятелей Казахстана отбирали самых лучших. По итогам всех прошедших этапов определено 32 победителя. Из них - 25 участников проекта – победители онлайн – голосования, 7 участников - выдвинуло жюри.

- Я занимаюсь исследованием каспийского тюленя. Я до сих пор нахожусь в состоянии эйфории, потому что изначально я не ожидала , что так получится. Когда мне позвонили и сообщили о победе, а я даже не знала, что участвую. Конечно, для меня это большая честь, что выбрали и проголосовали за меня. Это самый лучший подарок в новом году. Для меня это такой личный успех, — призналась одна из победителей проекта Асель Баймуканова.

По ее словам, родилась и выросла она в деревне, поэтому лучше всего она чувствует себя на природе.

- Самым большим двигателем моего прогресса является мой отец, он ихтиолог, который занимался проблематикой маркакольского ленка. Далее мы вместе поехали на Каспий изначально по этому проекту. Но когда я увидела тюленей, они подползали ко мне, было впечатление, как будто они здороваются. Они постоянно находились рядом. С этих пор я поняла, что я хочу, чтобы они оставались на Каспии, — добавила эколог.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан

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