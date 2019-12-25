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Трамп поужинал с российской звездой НХЛ

Россиянин подарил главе США свой игровой свитер.

Фото : Instagram25 декабря 2019, 14:20

Президент США Дональд Трамп в своей частной резиденции во Флориде организовал прием-ужин в честь Рождества, на который был приглашен российский хоккеист, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин, передает Zakon.kz.

Фото рукопожатия Трампа и Овечкина выложила в своих Instagram-сториз жена хоккеиста Анастасия Шубская, которая также присутствовала на ужине.

Россиянин подарил главе США свой свитер с восьмым номером, в котором он выступает в матчах НХЛ.

"Вашингтон" выбрал Овечкина на драфте НХЛ в 2004 году под общим первым номером. Нападающий дебютировал в лиге в 2005 году, получив по итогам первого сезона "Колдер Трофи" (приз лучшему новичку).

В январе 2008 года Овечкин подписал с "Вашингтоном" 13-летний контракт на сумму $124 млн. Форвард стал первым хоккеистом, заключившим контракт более чем на $100 млн. В 2010 году его назначили капитаном столичной команды.


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