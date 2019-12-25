На 500 тысяч тенге оштрафовали инспектора полиции из Жанаозена

Подарки госслужащим запрещены.

В отношении инспектора из Жанаозена возбудили административное производство по факту предоставления незаконного материального вознаграждения, передает zakon.kz со ссылкой на Lada.

Сотрудниками антикоррупционной службы региона было установлено, что инспектор полиции передала главному специалисту городского учреждения (ГУ) "Жанаозенский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства" денежные средства в размере 3 тысяч тенге за оказанную помощь в оформлении квартиры.

Постановлением Жанаозенского специализированного административного суда инспектор полиции была признана виновной по статье 676 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях". На нее наложен штраф в размере 200 месячных расчетных показателей (505 тысяч тенге).

- После вступления в законную силу данного постановления суда мы направили в департамент полиции области представление об увольнении инспектора из правоохранительной службы по отрицательным мотивам - за совершение коррупционного правонарушения. Представление находится на рассмотрении, - пояснили в антикоррупционной службе региона.

В ведомстве отметили, что подарки государственным служащим за выполнение служебных обязанностей запрещены в любой форме.

- Если сумма подарка не превышает 2 МРП (в 2019 году 1 МРП – 2525 тенге), то дарящий заплатит в казну 505 тысяч тенге, а принявший дар – полтора миллиона. Подарок оцененный дороже 2 МРП – расценивается как взятка, что уже подразумевает уголовную ответственность, - подытожили в ведомстве.

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