О чем говорил Сагинтаев на второй встрече с жителями Бостандыкского района

Будьте активнее!

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел вторую встречу с жителями Бостандыкского района в формате "свободного микрофона", передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.

Встречи проходят в рамках реализации концепции "слышащего государства", целью которой является обратная связь с жителями города для эффективного решения накопившихся проблем. За последние шесть месяцев аким города провел с жителями 16 таких встреч, побывав в каждом районе по два раза.

Во время первого цикла встреч, проведенных в августе во всех районах, приняли участие более 3,5 тыс. горожан, озвучивших порядка 880 вопросов. По 123-м были даны разъяснения непосредственно в ходе встреч. По 756-ти вопросам, требующим принятия практических и организационных мер, в каждом районе были сформированы планы мероприятий. По результатам их исполнения около 40% вопросов горожан было удовлетворено, по более 40% - даны разъяснения. Для решения 20% поднятых вопросов необходимо время, так как требуется проведение работ по водоснабжению, ремонту дорог, благоустройству, оформление проблемных земельных участков.

С 22 ноября стартовал второй цикл встреч акима Алматы Б. Сагинтаева с жителями всех восьми районов, на которых побывали около 3,8 тыс. горожан. Более 460 алматинцев задали более 785 вопросов. По результатам встреч будут утверждены планы мероприятий для решения озвученных проблем.

Обращения относительно благоустройства, коммунальной и инженерной инфраструктуры находят решение. Благодаря обращениям горожан были пересмотрены статьи городского бюджета, в частности, средства направлены на сооружение линий наружного освещения. Эту работу планируется завершить в следующем году. Также в ближайшие два года поставлена задача завершить работу по обеспечению чистой питьевой водой жителей присоединенных микрорайонов, проложить сотни километров новых дорог, благоустроить дворы.

На первой встрече 29 августа текущего года в Бостандыкском районе приняли участие 600 горожан, из них 74 человека задали порядка 120 вопросов, касающихся ЖКХ, транспортной инфраструктуры, благоустройства, социальной сферы, правопорядка. На сегодняшнюю встречу собрались более 500 жителей района. Были заданы самые разные вопросы и просьбы — от проблем с КСК до ситуации на дорогах и защиты животных.

О том, как решаются озвученные ранее проблемы горожан, доложил аким Бостандыкского района Алтай Рахимбетов. С целью обеспечения чистой питьевой водой жителей микрорайонов Нурлытау, Ерменсай, Нур Алатау, Актобе, где расположено более 2,8 тыс. домостроений и проживает свыше 15 тыс. человек, в настоящее время разрабатывается ПСД на строительство очистных сооружений производительностью 9 тыс. кубометров воды в сутки.

В мкр. Кокшокы в текущем году построено 2,8 км водопровода и 3,7 км канализации, которые позволили обеспечить стабильным водоснабжением данный микрорайон.

В сентябре-ноябре в районе построено 22 км линий наружного освещения на 53 улицах. Освещено также 60 дворов. В следующем году планируется завершить работу по освещению 154 улиц протяженностью 192,5 км.

Для улучшения качества медицинских услуг завершено строительство пристройки к зданию алматинского онкологического центра, где размещен стационар и радиологическая лаборатория, оснащенная современным медицинским оборудованием. Также сдана пристройка на 150 мест к городскому центру психического здоровья. С целью обеспечения медицинскими услугами в шаговой доступности открыты две врачебные амбулатории. В первом квартале 2020 года планируется открыть врачебные амбулатории в ЖК "Атамекен" и "Сакура".

Сегодня прозвучали просьбы по открытию проезда на территорию КЦДС "Атакент", на что аким Алматы Б. Сагинтаев пояснил, что изначальное предназначение "Атакента" не торговля. Помимо выставочных мероприятий это место служит сегодня для активного отдыха горожан. В этой связи вопрос открытия проезда автотранспорта на территорию центра не рассматривается. Также аким города поставил точку в обсуждениях относительно линии БРТ по ул. Тимирязева, заявив, что перестраивать и убирать БРТ не планируется.

Подводя итоги сегодняшней встречи, аким Алматы Бакытжан Сагинтаев подчеркнул, что многие вопросы, озвученные жителями района, можно решить в рамках проекта "Бюджет участия". Жители Бостандыкского района предложили проекты на общую сумму один миллиард тенге, из которых утверждены предложения на 100 млн тг. При этом на каждый район выделяется по 500 млн тг.

- Будьте активнее! Ваши предложения и замечания помогают нам видеть реальную картину положения дел в городе и оперативно решать повседневные проблемы, а также корректировать планы развития для решения сложных вопросов, — заключил аким города Бакытжан Сагинтаев.

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