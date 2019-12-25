Полиция Алматы опубликовала фото карманников
За прошедшие сутки совершено 3 карманные кражи.
В Алматы в дежурные сутки раскрыто 39 краж чужого имущества, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.
По информации ведомства, совершено 2 квартирные кражи, в дежурные сутки раскрыто 2, или 100,0%. Совершено 5 краж сотовых телефонов, в дежурные сутки раскрыто – 5, или 100,0%.
- За истекшие сутки совершено 3 карманные кражи, в дежурные сутки раскрыто – 2 или 66,6%. Зарегистрировано 3 кражи с автомашины, раскрыто в дежурные сутки - 3, или 100,0% (краж боковых зеркал не зарегистрировано), - отметили в пресс-службе.
Кроме того, раскрыто 11 ранее совершенных краж, в том числе:
- кражи чужого имущества - 6
- кражи с автомашины - 1
- квартирные кражи – 1
- краж сотовых телефонов - 3
За истекшие сутки в ИВС водворено 9 подозреваемых лица по ст. 188 УК РК:
- ЖунусовТ., 1982 г.р., по ст. 188 ч.1 УК РК
- Нуралин Н., 1993 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Едилбаев А., 1986 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Бекбай М., 1998 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Бейсенбаев Н., 1982 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Таштемиров С., 1999 г.р., по ст. 188 ч.3 УК РК
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