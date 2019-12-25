Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Полиция Алматы опубликовала фото карманников

За прошедшие сутки совершено 3 карманные кражи.

Фото : lawyer-expert.ru25 декабря 2019, 15:22

В Алматы в дежурные сутки раскрыто 39 краж чужого имущества, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Алматы.

По информации ведомства, совершено 2 квартирные кражи, в дежурные сутки раскрыто 2, или 100,0%. Совершено 5 краж сотовых телефонов, в дежурные сутки раскрыто – 5, или 100,0%.

- За истекшие сутки совершено 3 карманные кражи, в дежурные сутки раскрыто – 2 или 66,6%. Зарегистрировано 3 кражи с автомашины, раскрыто в дежурные сутки - 3, или 100,0% (краж боковых зеркал не зарегистрировано), - отметили в пресс-службе.

Кроме того, раскрыто 11 ранее совершенных краж, в том числе:

- кражи чужого имущества - 6
- кражи с автомашины - 1
- квартирные кражи – 1
- краж сотовых телефонов - 3

За истекшие сутки в ИВС водворено 9 подозреваемых лица по ст. 188 УК РК:

- ЖунусовТ., 1982 г.р., по ст. 188 ч.1 УК РК
- Нуралин Н., 1993 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Едилбаев А., 1986 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Бекбай М., 1998 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Бейсенбаев Н., 1982 г.р., по ст. 188 ч.2 УК РК
- Таштемиров С., 1999 г.р., по ст. 188 ч.3 УК РК


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты