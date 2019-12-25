LG DoorCooling+ порадует Вас и Ваших близких свежими продуктами на Новый год

Увеличенный объем холодильника легко вместит новогодние заготовки и надолго сохранит блюда после праздника

В канун праздника Ваш холодильник так плотно набивается всевозможной едой, что дверца едва закрывается? Холодильник DoorCooling+ от LG Electronics (LG) с увеличенным объемом не только вместит блюда и напитки, а позаботится о том, чтобы продукты дольше оставались свежими.

В первую очередь, рекомендуем заранее закупить продукты до очередей, пробок и подорожаний. Разбираемся, чем можно запастись на праздники за несколько дней до них.

Вода, соки и алкогольные напитки — основные кандидаты на заблаговременную покупку. Незадолго до подачи напитков на стол, поместите их в дверцу LG DoorCooling+. Панель холодного воздуха в верхней части холодильника позволит быстро их охладить к столу.

Кроме того, в холодильнике LG DoorCooling+ предусмотрена специальная винная полка для хранения до пяти бутылок.

Вместительность является одной из отличительных параметров холодильника DoorCooling+. Холодильник имеет складную полку, благодаря которой вы получаете возможность хранить блюда в габаритной посуде или, например, торт, что так необходимо в предновогоднюю пору.

Фрукты и овощи также можно закупить заранее и не переживать об их сохранности. В холодильнике LG DoorCooling+ есть специальная зона FRESHBalancer, поддерживающая оптимальную для фруктов и овощей влажность и дольше сохраняющая их сочность и вкус.

Помните, что еда не должна лежать в холодильнике в открытом виде на тарелочках, в пакетиках или просто на полке. Поместите ее в контейнеры или используйте для упаковки фольгу и пищевую пленку. Специальная зона свежести FRESHConverter в холодильнике LG DoorCooling+ предохранит продукты от заветривания и не даст пропитаться другими запахами.

Новый год — это время чудес и исполнения желаний. Желаем Вам встретить этот праздник с самыми близкими людьми и насладиться праздничной атмосферой!

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