Министр здравоохранения позавтракал со студентами

Елжан Биртанов в свою очередь выразил признательность ребятам за стремление развиваться.

Фонд социального медицинского страхования организовал завтрак с министром здравоохранения для студентов – победителей дебатного турнира и научной конференции по темам ОСМС. Елжан Биртанов рассказал будущим политологам, экспертам международных отношений и медикам, для чего нужно медстрахование и кто обычно выступает против реформ, сообщает zakon.kz.

Накануне полного запуска обязательного социального медицинского страхования в Нур-Султане состоялся дебатный турнир и научная конференция в рамках форума "ОСМС: Трансформация казахстанской медицины". Участниками стали более 200 студентов из различных вузов страны. Они изучали перспективы развития ОСМС, его влияние на цифровизацию, роль ПМСП в медицине, важность реабилитационного периода, необходимость паллиативного ухода. Победителей, помимо основных призов, ждал приятный сюрприз – завтрак с министром здравоохранения.

Елжан Биртанов поинтересовался, какими проектами занимались студенты, а затем поделился своими мыслями о стоящих перед отечественой медициной задачах. Он откровенно рассказал о трудностях, которые наблюдаются в отрасли, объяснил, почему возникает дефицит средств и как поможет в решении ситуации введение ОСМС. Студент Медицинского университета Астана Нурдаулет Жаксылыков при этом отметил выгодные условия страхования в Казахстане – к такому выводу он пришел после анализ моделей в разных странах.

Кроме того, министр выразил озабоченность тем, что некоторые граждане не заботятся о своем здоровье, имеют вредные привычки, неправильно питаются, что ведет к развитию неинфекционных заболеваний. К сожалению, не все женщины осознанно готовятся к беременности, оттого есть факты материнской смертности. В подтверждение его слов студентка Медицинского университета Семея Айгерим Исмагилова, работающая акушером-гинекологом, отметила, что женщины в сельской местности редко посещают узких специалистов, запуская болезни.

Председатель жюри дебатного турнира, Координатор Альянса дебатеров Астаны Еркебулан Куанбай обратился к министру с предложениями. Он попросил помочь в выпуске республиканского журнала среди школьников и студентов, где на государственном языке в формате дебатов будут раскрываться важные темы здравоохранения.

- Спасибо большое Фонду социального медицинского страхования за поддержку наших начинаний. Мероприятия прошли на хорошем уровне, тема ОСМС нам была интересна, теперь делимся знаниями со своими однокурсниками. И мы бы хотели, чтобы в будущем проводились дебаты с участием врачей, экспертов в области медицины, министров, – добавил он.

Елжан Биртанов с энтузиазмом воспринял идеи и поручил взять на рассмотрение.

- Мы благодарны вам за такую содержательную беседу. Для нас это огромная мотивация. Спасибо Фонду за организованную конференцию, мы участвовали впервые и получили столько новых знаний, – отметила студентка столичного медуниверситета Айжан Дуйсембай.

Елжан Биртанов в свою очередь выразил признательность ребятам за стремление развиваться. Также министр здравоохранения отметил работу Фонда социального медицинского страхования.

- В течение нескольких дней вы проводите хорошие мероприятия. Мы поддерживаем ваши начинания. Думаю, такие встречи с молодежью можно проводить ежегодно, – заключил Елжан Биртанов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!