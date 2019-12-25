Реализация поправок для поддержки ипотечных заемщиков не потребует дополнительных средств

Решение о предоставлении послабления принимает банк-кредитор после проведения всестороннего анализа.

С 1 января 2020 года вступят в силу изменения и дополнения, внесенные в Программу рефинансирования ипотечных жилищных займов. По этому поводу высказался директор Департамента по защите прав потребителей финансовых услуг Александр Терентьев, сообщает zakon.kz.

Согласно его комментарию, государство не выделяет дополнительные средства. Решение о предоставлении послабления принимает банк-кредитор после проведения всестороннего анализа.

- В первую очередь, эти поправки направлены на поддержку представителей социально-уязвимых слоев населения. К ним относятся многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, инвалиды, неполные семьи. Бывают разные жизненные случаи, когда люди теряют кормильца, либо кто-то становится инвалидом. После этого им тяжело выплачивать займы. Поэтому это лишь для тех, кто оказался в тяжелой ситуации, - отметил Терентьев.

Для тех граждан, чье единственное имущество перешло на баланс банков в счет исполнения обязательств по займам, также будет осуществляться поддержка. С целью возврата в собственность заемщика жилья, числящегося на балансе банка, финансовым институтам предоставляется право осуществить финансирование заемщика либо передать ему жилище в аренду с возможностью последующего выкупа.

- Касательно финансирования. Дополнительные средства не выделяются. Данные меры поддержки ипотечных заемщиков будут осуществляться в рамках ранее выделенных на рефинансирование ипотечных займов средств. Средства будут размещены в банках на вкладах, которые будут возвращены в Национальный Банк по истечении определенного договором срока, - сказал представитель Нацбанка.

Поправки продлили срок рефинансирования валютных ипотечных займов до 31 декабря 2020 года. Это означает, что заемщикам для рефинансирования валютных ипотечных займов необходимо обратиться в банк-кредитор не позднее 15 декабря 2020 года.

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