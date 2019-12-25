В Таразе завершен очередной этап модернизации газовых сетей

Теперь газ для таразцев поставляется без перебоев и аварий

В газифицированном более полувека назад городе Тараз продолжается модернизация газораспределительной сети. Все запланированные на 2019 год работы выполнены полностью и точно по графику. Такой подарок к Новому году сделала горожанам компания "КазТрансГаз".

Старт этому инвестиционному проекту был дан еще в 2011-м году. Как рассказали в компании, к моменту начала работ уровень износа всей газовой инфраструктуры был критический. Это приводило к постоянным перебоям подачи газа, создавало аварийные ситуации и угрожало безопасности жителей.

Газовики Жамбылского производственного филиала АО "КазТрансГаз Аймак" разделили работу на несколько этапов. При реализации 1-й очереди проекта было проложено 712 километров газопроводов и установлено 14 660 индивидуальных шкафных пункта. Это позволило переподключить 23 233 абонента.

Вторая очередь проекта началась в 2017 году. Ее реализация позволила завершить строительство всех объектов пускового комплекса, проложить еще 82 километра газопроводов и подключить 3 518 абонентов.

Тараз - это второй, после Шымкента, крупный город юга страны, где в рамках инвестпроектов идет масштабная модернизация устаревшей газораспределительной сети.

Как отметил руководитель отдела ЖКХ Тараза Зият Тұрсынұлы, объем сделанного газовиками впечатляет. Главное, что теперь нет проблем с подачей газа, обеспечено надежное и безопасное снабжение потребителей.

Большую роль играет этот факт для стабильной работы не только крупных предприятий города, но и представителей малого и среднего бизнеса. К примеру, по словам предпринимателя Шакена Шыналиева из ИП "Бидай нан", они уже увеличили производства хлеба вдвое.

- Для хлебопекарни газ один из самых необходимых компонентов. Мы каждый день выпекаем свежий хлеб для горожан и если вдруг прекращается подача газа, то это катастрофа. Сейчас такие форс-мажоры практически исключены, - поделился предприниматель.

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