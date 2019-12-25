Эксперт: ОСМС – это большой социальный пакет за минимальные деньги

Он сравнил стоимость сложных операций в Казахстане и за рубежом.

Такое мнение озвучил в ходе прошедшего в Нур-Султане форума "ОСМС: Трансформация казахстанской медицины" общественный деятель Расул Рысмамбетов. В своем выступлении спикер поделился прогнозами по поводу восприятия населением ОСМС.

Он сравнил стоимость сложных операций в Казахстане и за рубежом. К примеру, в череп пациенту должны были установить имплант из биоцемента. В России такая операция стоит в 2 раза дороже, чем у нас, а в странах дальнего зарубежья – еще больше. Хотя в нашей республике используются те же материалы, проводятся аналогичные процедуры. Причина таких цен – низкие зарплаты казахстанских врачей. Меньше, как считает Расул Рысмамбетов, получают только учителя и работники сферы лесного хозяйства.

В этой связи ОСМС нам нужно, не только потому что это гигантский шаг вперед, но и потому, что прежняя система предоставления медицинских услуг полностью себя изжила, заявил общественный деятель.

Поэтому запуск самостоятельной программы медицинского страхования – очень важная инициатива, ведь она позволяет собирать целевые деньги на здравоохранение без опасения, что их используют на какой-то глобальный, но ненужный проект, отметил Расул Рысмамбетов.

Также плюсами ОСМС, по его мнению, является возможность иметь постоянный доступ к врачам и за минимальные деньги быть обеспеченным большим социальным пакетом.

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