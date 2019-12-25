Жена Шумахера рассказала болельщикам о восстановлении гонщика

Большие дела начинаются с маленьких шагов.

Коринна Шумахер, жена семикратного чемпиона мира по автогонкам в классе "Формулы-1" Михаэля Шумахера, обратилась к болельщикам в преддверии шестой годовщины инцидента, в ходе которого гонщик получил тяжелую травму. Об этом сообщает РБК со ссылкой на FOX Sports Australia.

- Большие дела начинаются с маленьких шагов. Большое количество мелких деталей поможет восстановить общую картину. Вместе мы становимся сильнее. Наши общие усилия в поддержку Михаэля помогают найти в себе мужество другим, — заявила Коринна Шумахер.

Ранее, в ноябре, жена гонщика заявила, что семья не разглашает информацию о состоянии его здоровья по просьбе самого пилота.

- Мы руководствуемся просьбой Михаэля сохранять конфиденциальность. Не сомневаюсь, что он на моем месте сделал бы то же самое, — приводит слова Коринны Шумахер The Sun.

В конце декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в Альпах. Немецкий спортсмен упал во время катания на горных лыжах и ударился головой о камень. Семикратный чемпион мира перенес операцию и несколько месяцев провел в коме. В данный момент он проходит реабилитацию после травмы. Семья Шумахера хранит в тайне информацию о состоянии здоровья гонщика.

В сентябре 2019 года издание Le Parisien писало о госпитализации Шумахера в одну из парижских клиник. По информации газеты, спортсмен провел в больнице три дня, после чего покинул Францию и был перевезен обратно в свой швейцарский дом. Сообщалось, что гонщику делали переливание крови с добавлением стволовых клеток.

Согласно данным Le Parisien, Шумахера перевозили на машине скорой помощи. При этом каталку, на которой его перемещали из автомобиля в здание клиники, закрывали специальной ширмой. В клинике пилота навещал его бывший руководитель в Ferrari, глава Международной федерации автоспорта (FIA) Жан Тодт.

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