Мурат Журебеков назначен первым вице-министром энергетики

С июля 2019 года занимал должность вице-министра энергетики.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Журебеков Мурат Утемисович назначен на должность первого вице-министра энергетики Республики Казахстан. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Мурат Журебеков родился в 1978 году в Актюбинской области. Окончил Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова, Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП), университет "Strathclyde" (Шотландия), Гарвардскую школу бизнеса по специальности "Программа для руководящих работников" (США).

В 2001-2002 гг. — главный специалист по контролю бюджета департамента по Карачаганакскому проекту ЗАО "КазТрансГаз".

В 2002-2004 гг. — менеджер департамента экономики и бюджетного планирования ЗАО "Интергаз Центральная Азия".

В 2004-2005 гг. — специалист при технической группе Полномочного органа в компании "Аджип ККО", г. Лондон.

В 2005-2010 гг. — заместитель директора департамента Северо-Каспийского проекта АО НК "КазМунайГаз".

В 2010-2017 гг. работал в ТОО "PSA". Занимал должности директора департамента по мониторингу контрактов и маркетингу; управляющего директора по развитию бизнеса и местного содержания; управляющего директора по экономике, финансам, аудиту и бюджету .

В 2017-2019 гг. — генеральный директор ТОО "PSA" (Полномочный орган Правительства РК в нефтегазовых проектах по СРП).

С июля 2019 года занимал должность вице-министра энергетики РК.

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