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Вынесен приговор по резонансному ДТП в Карагандинской области

Виновник ДТП приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Фото : tourprom.ru25 декабря 2019, 17:18

Вынесен приговор водителю, совершившему двойной наезд на двух пешеходов в Карагандинской области, в результате чего погибла 19-летняя девушка, и скрывшегося с места ДТП, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Карагандинского областного суда.

Как сообщили в пресс-службе, Абайский районный суд № 2 приговорил виновника ДТП к лишению свободы сроком на 3 года и 6 месяцев с лишением права занимать должности и заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средств сроком 5 лет с отбытием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также суд постановил избрать в отношении подсудимого меру пресечения "содержание под стражей", взяв под стражу в зале суда.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск родственников погибшей девушки, и постановил взыскать с осужденного сумму причиненного материального ущерба в размере 479 тысяч тенге, компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов тенге. В остальной части иска отказать.

11 июня в дежурную часть Топарского отдела полиции поступило сообщение о том, что в пос. Коксу на обочине лежит тело девушки. Прибывшие на место сотрудники полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили 48-летнего жителя Абайского района, который ночью 10 июня сбил двух человек на своем автомобиле и скрылся.


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