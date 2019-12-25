В Шымкенте объяснили ситуацию с зарплатами водителей автобусов

Долга по зарплате водителей автобусов нет и не будет — аким Шымкента

Проблему с заработной платой для водителей автобусов решена и ее теперь не будет, сказал на брифинге аким Шымкента Ерлан Айтаханов, передает корреспондент zakon.kz.

- Проблему оплаты водителей мы уже решили. Вопрос был методики начисления заработной платы. Плюс была задолженность, которую мы погасили. Никакой задолженности нет и не будет, — сообщил Айтаханов.

Также, по его словам, удалось мотивировать самих работников автопарка, внедрив дифференцированный механизм.

- По мотивации, то внедрили механизм дифференцированной заработной платы. Были жалобы ,что водители устраивают гонки, нет определенной шкалы. Сейчас полностью понимание есть, поэтому работа будет продолжаться. Обязательно автобусы будем закупать. 1600 автобусов обслуживают. 60 % из них изношены. В этом году 300 автобусов купили. В следующем закупим 590 автобусов, которые будут ездить на газу, — добавил аким.

6 сентября сообщалось, что водители общественного транспорта Шымкента, работающие по 70-му городскому маршруту, наотрез отказались выходить на работу. Причиной бойкота послужила борьба за клиентов между официальными работниками автопарка и нелегальными "бомбилами".

В транспортном управлении, в свою очередь, заверили, что обязательно наведут порядок на линии. Как отметил заведующий сектором управления автомобильных дорог и пассажирского транспорта Шымкента Наурыз Сургалиев, совместно с полицией они будут проводить рейды по выявлению нелегальных маршрутов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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