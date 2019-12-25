Рекордная отметка в 1,5 млн вкладчиков: в ЖССБ подвели итоги года

Этот год был очень интересным - председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова.

В Жилстройсбербанке подвели первые итоги уходящего года. Банк во многом стал новатором и установил несколько рекордов, передает zakon.kz.

Например, отменил изъятие у заемщиков правоустанавливающих документов на недвижимость; количество вкладчиков впервые достигло отметки в 1,5 млн; банк получил внешнее международное финансирование и многое другое. Как эти достижения сказываются на простых клиентах банка рассказала председатель правления.

- Год был очень интересным. В 2019-м мы начали несколько новых программ. Из-за доступности наших продуктов и доверия населения в этом году мы выдали 48 414 займов, что на 10 тысяч больше, чем в 2018 году. Каждый день мы выдавали от 160 до 200 займов. Самой важной программой для нас в этом году стала "Бақытты отбасы". Благодаря ей 4053 семьи уже отметили новоселье. Еще 736 семей ищут подходящее жилье. Мы продолжаем деятельность связанную с оптимизацией бизнес-процессов и создаем комфортные условия для обслуживания растущей базы клиентов, - рассказала председатель правления ЖССБ Ляззат Ибрагимова.

Как отметил заместитель председателя правления банка Адлет Кожанбаев, одно из нововведений этого года - внедрение предварительной банковской квалификации. Это когда удаленно можно провести предварительный расчет платежеспособности и выдать вкладчику специальный сертификат, в котором указана сумма предварительно одобренного кредита. Данный сертификат действует 3 месяца. За это время вкладчик, уже зная свои возможности, может подыскать подходящее жилье и обратиться в банк непосредственно для получения займа.

Сегодня в банке на свое жилье копят более 1,5 млн казахстанцев. В 2020 году, с введением таких продуктов банка, как женская ипотека и корпоративный продукт клиентов станет еще больше. Это говорит о доступности продуктов, высокой их востребованности, высоким доверим граждан и социальной направленностью банка.

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