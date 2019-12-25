Елбасы рассказали о криминогенной ситуации в стране

Количество преступлений сократилось на 16%.

Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.

В ходе встречи Председателю Совета Безопасности было доложено о текущей криминогенной ситуации в стране. Так, по информации министра внутренних дел количество преступлений в Казахстане сократилось на 16%.

Кроме того, Е.Тургумбаев проинформировал Нурсултана Назарбаева о предпринимаемых мерах по профилактике семейно-бытовых преступлений, ходе реализации дорожной карты по реформированию органов внутренних дел.

Также Нурсултан Назарбаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.





Генеральный прокурор проинформировал Елбасы об основных итогах деятельности за 2019 год и ключевых задачах на предстоящий период.

Также Первому Президенту Казахстана была представлена информация о предпринимаемых мерах по защите прав граждан в социально-экономической сфере.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!