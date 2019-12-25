Елбасы рассказали о криминогенной ситуации в стране
Количество преступлений сократилось на 16%.
Фото : Акорда25 декабря 2019, 17:39
Нурсултан Назарбаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева, передает zakon.kz со ссылкой на сайт Елбасы.
В ходе встречи Председателю Совета Безопасности было доложено о текущей криминогенной ситуации в стране. Так, по информации министра внутренних дел количество преступлений в Казахстане сократилось на 16%.
Кроме того, Е.Тургумбаев проинформировал Нурсултана Назарбаева о предпринимаемых мерах по профилактике семейно-бытовых преступлений, ходе реализации дорожной карты по реформированию органов внутренних дел.
Также Нурсултан Назарбаев принял Генерального прокурора Гизата Нурдаулетова.
Генеральный прокурор проинформировал Елбасы об основных итогах деятельности за 2019 год и ключевых задачах на предстоящий период.
Также Первому Президенту Казахстана была представлена информация о предпринимаемых мерах по защите прав граждан в социально-экономической сфере.
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