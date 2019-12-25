Столичная станция медпомощи получила новые автомобили

Все автомобили оснащены современным оборудованием.

25 декабря 2019 года министр здравоохранения Елжан Биртанов и аким Нур-Султана Алтай Кульгинов вручили станции скорой медицинской помощи Нур-Султана ключи от 52 новых автомобилей, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МЗ РК.

- Еще 22 автомобиля придет в ближайшее время за счет средств республиканского бюджета, - сообщил Елжан Биртанов.

Данное мероприятие является началом масштабной программы Министерства здравоохранения совместно с местными исполнительными органами по укомплектованию службы 103 санитарным транспортом согласно требованиям национальных стандартов и международной практике.

Все автомобили оснащены современным оборудованием, в том числе, дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами.

В первом квартале 2020 года во все регионы страны начнется поставка свыше 800 единиц санитарного транспорта.

В церемонии приняли участие представители Министерства здравоохранения, Национального координационного центра экстренной медицины и столичного акимата.

Приобретение новых автомобилей позволит укомплектовать автопарк службы скорой медицинской помощи г. Нур-Султан и повысить оперативность работы службы 103.

Также министр встретился с коллективом станции скорой медицинской помощи г.Нур-Султан и проинформировал о том, что зарплата врачей с 1 января 2020 года повысятся на 30%, а медсестер - на 20%.

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