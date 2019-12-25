Габидулла Оспанкулов назначен вице-министром информации и общественного развития

С августа по декабрь 2019 года был секретарем партии Nur Otan.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Оспанкулов Габидулла Абдуллаулы назначен на должность вице-министра информации и общественного развития Республики Казахстан. Об этом сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Габидулла Оспанкулов родился в 1981 году в Южно-Казахстанской области. Окончил Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахстанско-Российский университет, Университет Бирмингема (Великобритания) по программе "Болашак".

В разные годы работал в Парламенте РК, Администрации Президента, акимате г. Экибастуз, Министерстве образования и науки РК.

С 2013 по 2017 год возглавлял Комитет по делам молодежи, был директором Департамента молодежной политики МОН РК, работал в Министерстве по делам религий и гражданского общества РК.

С октября 2017 по август 2019 занимал должность заместителя акима Западно-Казахстанской области. С августа по декабрь 2019 года — секретарь партии Nur Otan.

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