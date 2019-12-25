Мамин провел расширенное совещание

Участники совещания обсудили меры по повышению численности поголовья скота.

В Министерстве сельского хозяйства РК под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено совещание по развитию мясного животноводства, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

О принимаемых мерах по увеличению поголовья крупного рогатого скота и наращиванию производства говядины доложил министр сельского хозяйства С. Омаров, с комментариями выступили акимы Северо-Казахстанской области К. Аксакалов, Карагандинской области — Ж. Касымбек, Павлодарской области — Б. Бакауов, Акмолинской области — Е. Маржикпаев, Костанайской области — А. Мухамбетов, также ряд представителей аграрного бизнеса.

В рамках Государственной программы развития АПК на 2017-2021 реализуется отраслевая программа развития мясного животноводства.

На сегодняшний день в республике насчитывается чуть больше 7,1 млн голов крупного рогатого скота, в т. ч. КРС молочной продуктивности — 4,7 млн голов и мясной продуктивности — 2,3 млн голов. Ежегодный рост внутреннего поголовья составляет 5%. В стране действуют 113 откормочных площадок на 279 тыс. скотомест единовременного откорма. В текущем году профинансировано строительство 24 откормочных площадок на общее количество скотомест 52 тыс. голов. В целях обеспечения откормочных площадок оборотным капиталом реализуется программа "Агроэкспорт".

Особое внимание уделяется производству кормов, доля которых в структуре себестоимости животноводческой продукции составляет 70%. Планируется довести площади под кормовые культуры с 3,3 млн га в т. г. до 4 млн га к 2021 году.

Участники совещания обсудили меры по повышению численности поголовья скота, его продуктивности, обеспечения загрузки откормочных площадок, а также вовлеченности в сектор животноводства хозяйств, занятых в растениеводстве.

Глава Правительства поручил уполномоченным государственным органам, а также акиматам регионов совместно с представителями аграрного бизнеса детально и комплексно проработать оптимальные механизмы реализации поставленной задачи по развитию в Казахстане мясного животноводства.

Акиматам областей поручено принять системные меры по диверсификации сельского хозяйства путем вовлечения в сектор животноводства крупных зерносеющих хозяйств и владельцев пастбищ.

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