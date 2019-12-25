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Юрий Пя назвал фейком рекламу лекарств от своего имени

АО "ННКЦ" обратилось в правоохранительные органы.

Фото : Мир 2425 декабря 2019, 18:29

В Интернете активно распространяется реклама некоего чудо-препарата. При этом в ролике ссылаются на интервью с известным казахстанским кардиохирургом Юрием Пя, сообщает zakon.kz.

В Национальном научном кардиохирургическом центре выступили призвали не верить недобросовестной рекламе, а сам Юрий Владимирович записал видеобращение с опровержением.

- Никогда не занимался и не собираюсь заниматься рекламой лекарственных препаратов. Не верьте этой дешевой лжи, – сказал главный кардиохирург Казахстана.

В пресс-службе центра заявили, что речь идет о рекламе препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

- В последнее время в интернет-пространстве массово идет рассылка рекламного содержания о препаратах против сердечно-сосудистых заболеваний. В рекламных материалах используется ложное интервью Юрия Пя и его рекомендации. Но он не давал подобных интервью и не рекламировал никакие лекарства и биологически активные добавки, - отметили в Национальном научном кардиохирургическом центре.

АО "ННКЦ" обратилось в правоохранительные органы и в скором времени будут приняты меры по привлечению к ответственности лиц, распространяющих ложные сведения.


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