Президент подписал изменения в договор аренды Байконура

Протокол предусматривает возврат Россией Казахстану арендованных земельных участков общей площадью 11,6 тысяч гектаров.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменения в Договор аренды комплекса "Байконур" между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 10 декабря 1994 года", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

12 декабря текущего года Протокол был ратифицирован на заседании Сената Парламента.

Протокол, подписанный в Челябинске 9 ноября 2017 года, предусматривает возврат Российской Федерацией арендованных земельных участков общей площадью 11,6 тысяч гектаров Республике Казахстан.

Как отметил представлявший документ первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров, всего выводится из аренды 4 земельных участка.

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