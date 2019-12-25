Ратифицирован договор между Казахстаном и Монголией о передаче осужденных

Договор направлен на укрепление правового сотрудничества в уголовных правоотношениях между Казахстаном и Монголией.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Монголией о передаче осужденных лиц", сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Договор направлен на укрепление правового сотрудничества в уголовных правоотношениях между Казахстаном и Монголией.

Согласно Договору, с письменного согласия осужденного лица и если на момент получения запроса о передаче приговор, вынесенный в отношении осужденного лица, вступил в законную силу и период времени, подлежащий отбытию осужденным лицом, составляет не менее одного года, может осуществляться передача осужденного лица для дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы у себя на родине.

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