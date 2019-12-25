Биртанов: Автопарк скорой помощи будет обновлен на 100% к 2020-му году

- Мы приобрели 52 машины. Это совместная работа. Мы потратили на это свыше 1 млрд 200 млн тенге из бюджета. С начала года мы потратили порядка 4 млрд на оснащение наших медорганизаций - Кульгинов

За два года автопарк службы скорой медицинской помощи будет обновлен на 100% к концу 2020-го года. Об этом сегодня во время осмотра 52 новых автомобилей на городской станции скорой помощи сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz

На данный момент, местные исполнительные органы совместно с Минздравом закупили 800 автомобилей скорой помощи. В частности, в Астану было поставлено 52 автомобиля еще этим летом. Сегодня прибыли еще 52 кареты, 25 из них – реанимационные.

В целом все машины разных комплектаций. Разное оснащение машин скорой помощи - стандарт. Так, например появились автомобили бригад интенсивной терапии, (их отправляют, когда диспетчер знает, что пациенту будет необходимость сердечно-легочная реанимация). Но однозначно, все автомобили соответствуют стандарту, разработанному Минздравом, и оснащены современным оборудованием, в том числе, дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами искусственной вентиляции легких, кислородными баллонами.

- В начале этого года было поручение ЕлБасы по лизинговой программе полностью переоборудовать скорую помощь. В текущем году 800 машин отечественной сборки по лизингу у нас появилось. В следующем мы закончим полностью переоснащение во всех регионах страны. Это будет долгосрочная программа, автомобили будут собираться и обновляться. Мы классы установили четко по категориям, - пояснил Елжан Биртанов.

Он также отметил, что новые стандарты положительно повлияли на скорость приезда скорой помощи. Так в среднем теперь время пути машины до пациента после поступления сигнала занимает 12 минут. Однако он отметил, что пациенты 4-й категории (состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной и потенциальной угрозы жизни и здоровью больного) будут постепенно уходить под ответственность поликлиник

- По 4-й категории, мы будем говорить с поликлиниками, они должны работать, они не должны доводить своих хронических больных до обострений, это вполне по силам сегодняшней системе помощи, даже лекарственное обеспечение мы существенно для хронических больных расширяем чтобы было качественное лечение, - добавил он.

На данный момент, в диспетчерскую города Нур-Султан поступает до 3 тыс. обращений, 1700 вызовов. До закупа автомобилей на линии были 64 машины, дополнительное количество новых 52 автомашин позволит значительно разгрузить вызовы, практически в два раза увеличился автопарк. К слову, машины Hyundai H350 Ambulance собраны на автосборочном предприятии "Hyundai Trans Auto" (компания "Астана Моторс".

- Мы приобрели 52 машины. Это совместная работа. Мы потратили на это свыше 1 млрд 200 млн тенге из бюджета. С начала года мы потратили порядка 4 млрд на оснащение наших медорганизаций. Работаем, в том числе и по поликлиникам, – сообщил аким столицы Алтай Кульгинов.

Интересная деталь: казахстанские власти не планировали оставлять на каретах скорой помощи красную полосу. Однако, это стандарт ЕАЭС.

- Мы не хотели рисовать красную линию, но нам пришлось это сделать, чтобы не противоречить общим стандартам евразийской организации, - пояснил Биртанов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан.

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