Руслан Баймишев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Прежде он занимал должность директора Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Баймишев Руслан Нурашевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Руслан Баймишев родился в 1980 году в городе Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Юридическая академия "Фемида" (2006); специальность "Юрист"

· Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева (2012); квалификация "Бакалавр геологии и разведки месторождений полезных ископаемых"

· Зачислен в кадровый резерв корпуса "А" (с 24.06.2013)

Трудовой стаж:

· Заместитель руководителя Республиканского центра геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов, затем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2008-2013);

· Руководитель Государственного учреждения "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (25.10.2013-11.2014);

· С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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