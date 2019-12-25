Руслан Баймишев назначен вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК
Прежде он занимал должность директора Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Постановлением Правительства Республики Казахстан Баймишев Руслан Нурашевич назначен на должность вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.
Руслан Баймишев родился в 1980 году в городе Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Юридическая академия "Фемида" (2006); специальность "Юрист"
· Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева (2012); квалификация "Бакалавр геологии и разведки месторождений полезных ископаемых"
· Зачислен в кадровый резерв корпуса "А" (с 24.06.2013)
Трудовой стаж:
· Заместитель руководителя Республиканского центра геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов, затем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2008-2013);
· Руководитель Государственного учреждения "Республиканский центр геологической информации "Казгеоинформ" Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (25.10.2013-11.2014);
· С 2016 года по настоящее время занимал должность директора Департамента недропользования Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!