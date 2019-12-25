Биртанов попросил медперсонал мониторить свою зарплату

С 1 января должна повысится зарплата врачей в среднем на 30%, с учетом стажа, и 20% среднего медперсонала. Наша задача поднять заработную плату в 2,5 раза к 2025 году. Шаг за шагом мы сделаем это - Биртанов.

Зарплата врачей повысится в среднем на 30% с 1 января 2020-го. Об этом сегодня сотрудникам городской станции скорой помощи напомнил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент zakon.kz.

Он также обратил внимание бригад скорой медицинской помощи о том, что переход на систему обязательного медицинского страхование никак не отразится на их обязанностях.

- Всю экстренную медпомощь мы продолжаем оказывать всем жителям нашей страны, иностранцам и так далее. Всем в рамках ГОБМП. Наличие страховки на вашу работу не должно влиять, - отметил он.

Единственное, что изменится на сотрудников скорой помощи в рамках ОСМС – увеличение финансирования.

- С 1 января должна повысится зарплата врачей в среднем на 30%, с учетом стажа, и 20% среднего медперсонала. Просьба мониторить получение по всем медорганизациям города. Это всех касается. И мы уже озвучивали наша задача поднять заработную плату в 2,5 раза к 2025 году. Шаг за шагом, год за годом это будет происходить. Условия созданы, - обратился он.

Он также призвал бригады ездить по городу с включенными сиренами и мигалками. Причем не только в случае, если в машине идет реанимация пациента. Это необходимо, чтобы автовладельцы привыкли пропускать скорую помощь, а люди перестали звонить на 103 по пустякам.

- Мы пилотную интеграцию проводили здесь с электронной системой, чтобы светофоры переключать, когда скорая подъезжает. Мы по всей стране эту технологию будем дальше развивать, потому что в других городах часто бывает, что скорая вылетает и встречная бьет машина. Но когда мы будем ездить с сиренами, это будет напоминанием всем, что едет скорая помощь, и тогда люди перестанут лишний раз звонить. Всем известны случаи, когда люди по 15 раз в день могут вызывать скорую. Это важный психологический фактор, он изучен и наукой доказано, опытом других стран, что включенная сирена влияет на снижение. Это в ваших же интересах. И стандарт этого требует, - заключил министр.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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