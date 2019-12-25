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Браконьеры Атырау сняли на видео свой побег от полицейского вертолета

Как воздушное судно, развивающее скорость более 200 км в час, упустило три древних мотоцикла – остается загадкой.

Фото : YouTube25 декабря 2019, 20:10

Три старых мотоцикла с коляской, ведомые браконьерами удирают от преследующего их вертолета Ми-8. Такое видео появилось в Сети. Преступники уходят от погони на мотоциклах с коляской, страха не испытывают, скорее наоборот – веселятся, сообщает zakon.kz со ссылкой на azh.kz.

Как пояснили в Департаменте полиции Атырауской области, в ходе рейда сотрудники водной полиции заметили с вертолета в районе пригородного села Еркинкала подозрительных лиц на трех мотоциклах, явно специализирующихся на незаконном лове рыбы в Каспийском море. В департаменте полиции, признали, что погоня оказалась безуспешной.

Как воздушное судно, развивающее скорость более 200 км в час, упустило три древних мотоцикла – остается загадкой.


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