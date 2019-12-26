Тариф на вывоз мусора в Нур-Султане подняли в два раза

По новой системе расчетов владельцы частных домов будут платить больше, нежели жители квартир. Все потому, что коммунальщикам сложнее вывозить отходы из частного сектора.

В Нур-Султане с 1 января повысят тариф на вывоз мусора. Новый тариф будет в два раза выше, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Тариф не поднимался с 2011 года, а теперь горожанам предстоит платить не только на вывоз отходов, но и на их переработку и утилизацию.

- В этом тарифе мы включили и переработку, и захоронение. Соответственно, данная компания должна переработать и дальше уже разместить на полигоне и захоронить, - говорит руководитель управления охраны окружающей среды и природопользования города Нур-Султана Нурбол Нурсагатов.

Мусорный вопрос городские власти планировали поднять еще в прошлом году. Но указание руководства страны по снижению цен на комуслуги нарушило их планы. Воспользоваться шансом решили сейчас. И на этот раз депутаты повышение поддержали.

Тариф будет дифференцированный. По новой системе расчетов владельцы частных домов будут платить больше, нежели жители квартир. Все потому, что коммунальщикам сложнее вывозить отходы из частного сектора. Скидку сделали для ветеранов, инвалидов I группы, многодетных семей и пенсионеров.

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