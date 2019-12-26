Хабиб назвал Казахстан второй родиной

Казахи нас принимали, как своих братьев и всегда поддерживали. Мы об этом помним и знаем.

Фото : ToFight.Ru

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о Казахстане, сообщает Vesti.kz. Разговор зашел на турнире Gorilla Fighting Championship 23, который проходит в Алматы, куда Хабиб приглашен, как почетный гость.



- Казахстан в Дагестане и вообще на Кавказе занимает особое место. Это - наша вторая родина. Кого-то сюда высылали, кто-то переезжал. Казахи нас принимали, как своих братьев и всегда поддерживали. Мы об этом помним и знаем. Хотел бы поблагодарить организаторов турнира, которые потратили много сил и средств, и пожелаю удачи бойцам. Пусть победит сильнейший и обойдется без травм, а зрителям желаю хорошего вечера,- сказал Нурмагомедов. Главным событием вечера станет бой за звание "временного" чемпиона GFC в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и российским бойцом Артуром Гусейновым.

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