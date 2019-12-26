Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Хабиб назвал Казахстан второй родиной

Казахи нас принимали, как своих братьев и всегда поддерживали. Мы об этом помним и знаем.

Фото : ToFight.Ru26 декабря 2019, 01:36

Чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов рассказал, что он думает о Казахстане, сообщает Vesti.kz.

Разговор зашел на турнире Gorilla Fighting Championship 23, который проходит в Алматы, куда Хабиб приглашен, как почетный гость.

- Казахстан в Дагестане и вообще на Кавказе занимает особое место. Это - наша вторая родина. Кого-то сюда высылали, кто-то переезжал. Казахи нас принимали, как своих братьев и всегда поддерживали. Мы об этом помним и знаем. Хотел бы поблагодарить организаторов турнира, которые потратили много сил и средств, и пожелаю удачи бойцам. Пусть победит сильнейший и обойдется без травм, а зрителям желаю хорошего вечера,- сказал Нурмагомедов.

Главным событием вечера станет бой за звание "временного" чемпиона GFC в среднем весе между казахстанцем Дауреном Ермековым и российским бойцом Артуром Гусейновым.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты