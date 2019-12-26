Водитель, сбивший казахстанского студента в Канаде, был пьян

Сейчас мужчине предъявили обвинение по девяти пунктам.

Водитель, насмерть сбивший казахстанского студента в Канаде, был пьян, сообщает zakon.kz со ссылкой на со ссылкой на Astana TV.

Сейчас мужчине предъявили обвинение по девяти пунктам. В том числе - вождение в нетрезвом виде. Подозреваемый пробудет под стражей до 3 января. Эту информацию подтвердили и в нашем МИДе.

Вечером 22 декабря, водитель не справился с управлением и совершил наезд на трех студентов, которые шли по тротуару. Двое погибли на месте. Среди них и гражданин нашей страны - Дамир Кусаин.

- Еще одного пострадавшего доставили в больницу. Характер травм такой, что он вряд ли выживет. Человек, допустивший наезд, уже находится под стражей. Ему тоже требуется врачебная помощь. Будет расследование, в ходе которого выяснят степень вины задержанного, - говорит дежурный инспектор полиции Торонто Стэйси Дэвис

Погибший студент - Дамир Кусаин - начал учебу в Торонто лишь в сентябре этого года. Казахстанец учился в колледже на факультете робототехники.

Тело погибшего доставят на родину в ближайшее время.

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