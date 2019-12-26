Казахстанец завоевал титул на турнире с Хабибом в Алматы

Он был фаворитом, но получил сопротивление от россиянина.

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков завоевал временный чемпионский пояс Gorilla Fighting Championship в среднем весе, передает Vesti.kz.

В главном бою турнира GFC 23 в Алматы он провел поединок против россиянина Артура Гусейнова, в котором победил решением судей.

Отметим, что это шоу в качестве почетного гостя посетил звезда UFC из России Хабиб Нурмагомедов.

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