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Казахстанец завоевал титул на турнире с Хабибом в Алматы

Он был фаворитом, но получил сопротивление от россиянина.

Фото : tut-boxing.ru26 декабря 2019, 06:51

Казахстанский боец смешанных единоборств Даурен Ермеков завоевал временный чемпионский пояс Gorilla Fighting Championship в среднем весе, передает Vesti.kz.

В главном бою турнира GFC 23 в Алматы он провел поединок против россиянина Артура Гусейнова, в котором победил решением судей.

Отметим, что это шоу в качестве почетного гостя посетил звезда UFC из России Хабиб Нурмагомедов.


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