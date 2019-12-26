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Выявлена польза прерывистого голодания

В периоды дефицита калорий организм начинает утилизировать старые, нефункционирующие клетки и превращает их в глюкозу.

Фото : Pixabay26 декабря 2019, 07:13

Ученые Национального института по проблемам старения (США) провели исследование, посвященное влиянию прерывистого голодания на здоровье человека, передает Lenta.ru.

Отмечается, что прерывистое голодание улучшает когнитивные способности и увеличивает продолжительность жизни. Ограничение калорий при сохранении качества питания уменьшает риск различных заболеваний, утверждают ученые.

Кроме того, рядом исследований было выявлено, что такой режим питания приносит пользу здоровью мозга. Адаптивная реакция клеток на перерывы в питании повышает их способность справляться со стрессом и противостоять болезням.

В периоды дефицита калорий организм начинает утилизировать старые, нефункционирующие клетки и превращает их в глюкозу, которая используется для выработки энергии. Кроме того, организм начинает получать энергию из жирных кислот, что приводит к сокращению нагрузки на сердечно-сосудистую систему и опорно-двигательный аппарат. По словам исследователей, такой режим питания снижает риск развития ожирения и диабета даже больше, чем низкокалорийная диета.

Ранее сообщалось, что ученые Института Солка в Калифорнии показали, что правильное планирование приема пищи позволяет компенсировать расстройства метаболизма, связанные с нарушением суточного цикла. Если принимать пищу в пределах промежутка времени, равном 10 часам, то это позволит снизить риск развития различных заболеваний.

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