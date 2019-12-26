Четыре совета как все успеть

Семья, учеба, готовка, уборка, стартап, как же все успевать?

Бахыт Баянова и Сауле Батыралиева, студентки очной программы MBA Высшей школы бизнеса Назарбаев Университета, рассказали, как им удается все совмещать или по крайней мере, как они пытаются это делать.





- Мои приоритеты - это семья, учеба в университете и мой стартап. Периодически мне кажется, что я ничего не успеваю, учеба слишком интенсивна, что я забросила детей и их обучение, работу над моим проектом, а также занятия спортом. В такие моменты, я беру паузу и рассматриваю каждую свою "роль" в отдельности. Тогда я и понимаю, что значительный прогресс есть во всем, и это мотивирует. В рутинных делах помогает аутсорсинг —уборка, развозка детей, заказ готовой еды и конечно же огромная поддержка моей семьи - супруга и моей мамы, - сказала Сауле.

- Расставляя приоритеты, приходится жертвовать вкусными пирогами, ради выученных уроков. Безусловно семья и дети — это приоритет номер один. Но пока они заняты школой и работой, я посвящаю время академическим проектам. Главное не терять ни минуты времени — я всегда читаю учебный материал, когда еду в такси или стою в очереди. Часть вечера посвящаю домочадцам, но всегда оставляю мое «личное» время свободным. В целом, меня очень радует мысль о том, что каждый новый день я проведу с большей пользой. Находите свою мотивацию и источник энергии, у меня это любовь к знаниям! Для того чтобы быть продуктивным в любом деле, нужно уметь отвлекаться от него, чтобы возвратиться с новыми силами и идеями. В этом помогает спорт и другие занятия. Я посещаю бассейн при университете или спортзал, встречаюсь с друзьями за чашкой кофе, - поделилась Бахыт.

Итак, четыре совета от студентов MBA:

- верить в себя;

- делегировать задачи;

- уметь отвлекаться;

- помнить про отдых.

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