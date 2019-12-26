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Погода без осадков сохранится на большей части Казахстана

На севере и востоке страны возможен снег.

Фото : glavred.info26 декабря 2019, 09:00

О прогнозе погоды по территории Казахстана на 26 декабря рассказал РГП "Казгидромет", передает zakon.kz.

- На большей части территории Казахстана сохраняется влияние отрога Атлантического антициклона, с ним – погода без осадков. На севере и востоке республики под влиянием атмосферных фронтов местами ожидается снег, на западе – осадки, - отметили синоптики.

Местами ожидаются туман, метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается низовая метель, ночью в Павлодарской области – усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Актюбинской области – усиление ветра 18 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20 м/с, ночью местами туман.

Прогноз погоды в Алматы: днем -2°, частично облачно.

Прогноз погоды в Нур-Султане: днем -9°, частично облачно.

Прогноз погоды на 26 декабря.


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