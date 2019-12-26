Названы самые бедные регионы Казахстана

Наименьшие доходы у жителей Туркестанской области.

В густонаселенной Туркестанской области почти 11% жителей получают доходы ниже прожиточного минимума, передает zakon.kz со ссылкой на finprom.kz.

В третьем квартале текущего года денежные доходы населения увеличились на 9,6% и составили 175,9 тыс. тг. Заметим, инфляция за соответствующий период составила всего 5,4%. За аналогичный период прошлого года доходы населения РК были равны 160,4 тыс. тг, при росте на 9,7% за год.

В структуре доходов наибольшая доля приходится на доход от трудовой деятельности: 72,7%, или 127,8 тыс. тг, из них 108,7 тыс. тг — это доход от работы по найму, и 19 тыс. тг — доход от самостоятельной занятости и предпринимательской деятельности.

Доля социальных трансфертов (пенсии, пособия, АСП, а также жилищная помощь и стипендии) от общей суммы доходов населения составила 23,4%, или 41,2 тыс. тг.

Среди регионов страны наибольшие доходы у жителей Алматы: 238,8 тыс. тг — на 35,8% больше среднереспубликанского значения. За год сумма возросла на 5,7%.

Вторую строчку по уровню доходов занимает Нур-Султан: 230,5 тыс. тг, годовой рост составил 5,9%. Замыкает тройку лидеров Карагандинская область: 209,2 тыс. тг.

В ТОП-5 регионов по уровню доходов населения также вошли Мангистауская (203,8 тыс. тг) и Восточно-Казахстанская (199,5 тыс. тг) области.

В целом по стране только в 9 из 17 регионов сумма доходов населения превышает среднее значение по республике.

Меньше всего доходов получают жители Туркестанской (105,3 тыс. тг), Жамбылской (134,6 тыс. тг) и Кызылординской (139,4 тыс. тг) областей.

В третьем квартале текущего года доля населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 4,5%, годом ранее показатель достигал 4,6%.

Регион с наибольшей долей населения с доходами ниже прожиточного минимума — Туркестанская область: 10,8%. В Восточно-Казахстанской области пессимистичный показатель составил 6,6%, в Жамбылской — 5,3%.

Меньше всего населения с доходами ниже прожиточного минимума — в Нур-Султане (1,8%), Карагандинской (2,2%) и Атырауской (2,4%) областях.

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