Сенаторы избрали новых судей Верховного суда Казахстана

Также на заседании сенаторы освободили двух судей в связи с уходом в отставку.

На пленарном заседании Сената Парламента РК избрали на должность судей Верховного суда, передает корреспондент zakon.kz.

Были освобождены от должности судьи Верховного суда в связи с уходом в отставку - Толебай Кожан и Баглан Макулбеков.

Избраны на должность судьи Верховного суда: Сембек Баймаханов, Вячеслав Салий, Ботагоз Ералиева, Есенбай Боранбаев, Арыстанбек Стыбаев.

- Отставка двух названных судей Верховного суда обусловлена достижением пенсионного возраста. За время работы в судебной системе Кожан и Макулбеков проявили себя авторитетными и опытными судьями, заслужили почетную отставку, - сказал председатель Высшего судебного совета Талгат Донаков.

Он добавил, что пять кандидатов на избрание являются специалистами высокой квалификации с большим стажем судейской работы. Четверо из кандидатов — судьи областных судов, при этом трое из них имеют опыт работы председателями коллегии областных судов.

- Двое из предложенных кандидатов судьи гражданской правовой специализации, а трое имеют значительный опыт рассмотрения уголовных дел. Все кандидаты подготовлены к ответственной и сложной работе, — отметил Донаков.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!