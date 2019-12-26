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Назначен заместитель управляющего делами Токаева

Им стал Оразбай Ерлан Сапарович.

Фото : alau.kz26 декабря 2019, 10:40

Оразбай Ерлан назначен заместителем управляющего делами Президента Казахстана, передает zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Оразбай Ерлан Сапарович назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении Акорды.


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