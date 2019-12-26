Смоляков стал первым замом Абылкасымовой
Он назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
Олег Смоляков получил новое назначение, передает zakon.kz.
- Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.
Смоляков Олег родился 31 июля 1975 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахская государственная академия управления (1996)
Специальность "Экономист"
· Национальный институт политических исследований (National Graduate Institute for Policy Studies), Токио, Япония (2001)
Мастер государственной политики
· Университет Уорика (University of Warwick), Великобритания (2011)
Магистр наук финансов и экономики
Трудовой стаж:
· Ведущий экономист сектора баланса международных инвестиций управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1996-1998);
· Главный экономист управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1998-2002);
· Заместитель начальника управления платежного баланса Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (2002-2004);
· Заместитель директора Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (2004-2006);
· Начальник управления финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан (2006-2011);
· Директор Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан (2011-06.2014)
· Директор Департамента финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка Республики Казахстан (06.2014-09.2014);
· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 19.09.2014).
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