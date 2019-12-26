Смоляков стал первым замом Абылкасымовой

Он назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото : Inbusiness.kz

Олег Смоляков получил новое назначение, передает zakon.kz. - Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды. Смоляков Олег родился 31 июля 1975 года в Алматы. Образование, специальность (квалификация), лицензии: · Казахская государственная академия управления (1996) Специальность "Экономист" · Национальный институт политических исследований (National Graduate Institute for Policy Studies), Токио, Япония (2001) Мастер государственной политики · Университет Уорика (University of Warwick), Великобритания (2011) Магистр наук финансов и экономики Трудовой стаж: · Ведущий экономист сектора баланса международных инвестиций управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1996-1998); · Главный экономист управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1998-2002); · Заместитель начальника управления платежного баланса Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (2002-2004); · Заместитель директора Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (2004-2006); · Начальник управления финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан (2006-2011); · Директор Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан (2011-06.2014) · Директор Департамента финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка Республики Казахстан (06.2014-09.2014); · Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 19.09.2014).

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