Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Смоляков стал первым замом Абылкасымовой

Он назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

Фото : Inbusiness.kz26 декабря 2019, 10:35

Олег Смоляков получил новое назначение, передает zakon.kz.

- Смоляков Олег Александрович назначен первым заместителем Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, он освобожден от должности заместителя Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

Смоляков Олег родился 31 июля 1975 года в Алматы.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Казахская государственная академия управления (1996)

Специальность "Экономист"

· Национальный институт политических исследований (National Graduate Institute for Policy Studies), Токио, Япония (2001)

Мастер государственной политики

· Университет Уорика (University of Warwick), Великобритания (2011)

Магистр наук финансов и экономики

Трудовой стаж:

· Ведущий экономист сектора баланса международных инвестиций управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1996-1998);

· Главный экономист управления платежного баланса и движения капитала Департамента исследований и статистики Национального Банка Республики Казахстан (1998-2002);

· Заместитель начальника управления платежного баланса Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (2002-2004);

· Заместитель директора Департамента платежного баланса и валютного регулирования Национального Банка Республики Казахстан (2004-2006);

· Начальник управления финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан (2006-2011);

· Директор Департамента финансовой стабильности Национального Банка Республики Казахстан (2011-06.2014)

· Директор Департамента финансовой стабильности и управления рисками Национального Банка Республики Казахстан (06.2014-09.2014);

· Заместитель Председателя Национального Банка Республики Казахстан (с 19.09.2014).


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты