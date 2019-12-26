Назначены заместители председателя Нацбанка РК

Соответствующее распоряжение подписал Токаев.

Назначены два заместителя председателя Нацбанка РК, передает zakon.kz.

- Баймагамбетов Акылжан Маликович назначен заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан, - сказано в сообщении Акорды.

Баймагамбетов Акылжан имеет более 20-ти лет профессионального опыта работы в системе Национального Банка Республики Казахстан и банковской системе. В 2007 – 2011 годы работал в АО "Народный Банк Казахстана" на руководящих должностях в области розничного бизнеса, операционных вопросов и внедрения ИТ-проектов.

В 2011 - 2017 годы занимал ряд руководящих позиций в Национальном Банке Республики Казахстан, в частности на должности директора возглавлял Департамент платежного баланса и валютного регулирования, а также Департамент монетарных операций, ответственный за управление золотовалютными активами и активами Национального фонда Республики Казахстан и реализацию денежно-кредитной политики.

C июня 2017 года по май 2019 года являлся председателем Правления и членом Совета директоров АО "Национальная инвестиционная корпорация Национального Банка Казахстана". Последняя должность - председатель Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Молдабекова Алия Мейрбековна назначена заместителем Председателя Национального Банка Республики Казахстан.

Ее последняя должность - директор Департамента монетарных операций Нацбанка.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!