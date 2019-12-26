Для уплаты налога на транспорт осталось 6 дней

Методика исчисления данного налога осталась прежней.

Департамент государственных доходов по Алматы напоминает, что срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц за 2019 год истекает 31 декабря текущего года, передает zakon.kz.

Методика исчисления данного налога осталась прежней.

Кто должен платить налог на транспортные средства

Плательщиками налога на транспортные средства являются физические лица, имеющие объекты налогообложения на праве собственности.

Налогоплательщик обязан исчислить и уплатить сумму налога за налоговый период самостоятельно по налоговой ставке за каждое транспортное средство.

Исчисление налога производится налоговыми органами на основании сведений, предоставляемых уполномоченными органами (Комитет административной полиции МВД РК, Комитеты транспорта и гражданской авиации МИР РК, местные исполнительные органы), осуществляющими учет и регистрацию транспортных средств.

За какие транспортные средства исчисляется налог



Объектом обложения налогом являются транспортные средства, за исключением прицепов, зарегистрированные или состоящие на учете в РК.

К ним относятся:

- легковые автомобили;

- грузовые автомобили;

- специальные автомобили;

- автобусы;

- железнодорожный транспорт;

- маломерные речные и морские суда;

- воздушный транспорт и прочие летательные аппараты;

- самоходные машины и механизмы на пневматическом или гусеничном ходу, колесные трактора и прочие механизмы, непредназначенные для движения по автомагистралям общего пользования.

Как самостоятельно исчислить и уплатить налог

Ставки налога установлены Налоговым кодексом в месячных расчетных показателях (МРП), в зависимости от вида и мощности двигателя транспортных средств.

МРП на 2019 год составляет 2525 тенге.

В автоматическом режиме сумму налога можно посчитать с помощью калькулятора. На интернет-ресурсе Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz реализован сервис (путь: Электронные сервисы - "Экспресс помощь" - "электронные сервисы" - "Калькуляторы" - "Расчет налога на транспортные средства"), который позволяет получить в онлайн-режиме сумму налога на транспортные средства по ИИН налогоплательщика. Именно по этой ссылке граждане смогут узнать сумму транспортного налога.

Срок уплаты налога на транспорт за 2019 год - не позднее 31 декабря 2019 года. Налог необходимо оплатить по месту жительства.

Также информацию о сумме налоговой задолженности и или начисленной за текущий год на момент продажи услугополучатель может получить в СпецЦОНе или в налоговом органе по месту регистрации физического лица.

Как оплатить налог по проданной машине

В случае передачи права собственности (продажи, мены) на автомобиль другому лицу для перерегистрации и снятия с учета транспортного средства, передающей стороной необходимо исполнить налоговое обязательство за продаваемый объект налогообложения за весь свой фактический период владения.

Сумма налога для передающей стороны исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором было приобретено право собственности, до 1 числа месяца, в котором такое право передано.

А для приобретающей стороны – сумма налога исчисляется за период с 1 числа месяца, в котором приобретено право собственности на транспортное средство, до конца налогового периода или до 1 числа месяца, в котором приобретающей стороной впоследствии было передано такое право.

Кто освобожден от уплаты налога на транспорт

Не являются плательщиками налога на ТС:

• Участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним по льготам и гарантиям, лица, награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лица, проработавшие (прослужившие) не менее шести месяцев с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и не награжденные орденами и медалями бывшего Союза ССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, герои Советского Союза и герои Социалистического Труда, лица, удостоенные званий "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Epi", награжденные орденом Славы трех степеней и орденом "Отан", многодетные матери, удостоенные звания "Мать-героиня" или награжденные подвеской "Алтын алқа" либо "Күміс алқа", - по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом;

• Инвалиды по имеющимся в собственности мотоколяскам и автомобилям по одному автотранспортному средству, являющемуся объектом обложения налогом.

Если не получилось своевременно уплатить налог на транспорт

В случае неуплаты налогов в вышеуказанный срок у физических лиц образуется недоимка, на сумму которой будет ежедневно начисляться пеня, что в общей сумме с недоимкой составит налоговую задолженность налогоплательщика.

Как отметили в ДГД в этом случае банки обязаны отказать в открытии банковского счета физическому лицу, имеющему налоговую задолженность.

Запрет не распространяется на банковские счета, предназначенные для получения пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и государственного фонда социального страхования, банковские счета по договору об образовательном накопительном вкладе.

То есть, если банковский счет открывается физическим лицом на эти цели, то банк не вправе отказать в его открытии, даже при наличии у такого лица налоговой задолженности.

Ограничения на предоставление иных банковских услуг физическим лицам, имеющим налоговую задолженность, нормами Налогового кодекса не предусмотрены.

Оплату налога по ТС также можно произвести через мобильные приложения банков второго уровня (post.kz, kaspi.kz, homebank.kz и другие).

Кроме того, до конца года у казахстанцев есть возможность воспользоваться программой Налоговой амнистии для физических лиц, по списанию пеней и штрафов, единственным условием который является уплата основного долга по налогам.

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