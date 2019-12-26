Двойное налогообложение между Казахстаном и Кипром отменят

Такие международные договоры служат гарантией для иностранных инвесторов.

Возможности для иностранных инвесторов избежать двойного налогообложения намерены добиться правительства Казахстана и Кипра, передает корреспондент zakon.kz.

- Конвенция заключена на основании модельной конвенции Организации экономического сотрудничества и развития. Такие международные договоры служат гарантией для иностранных инвесторов, а также создают возможность для справедливого распределения права на налогообложение между двумя государствами, — сказал на пленарном заседании Сената первый заместитель премьер-министра — министр финансов Алихан Смаилов, представляя проект закона.

Представленная конвенция, по его словам , преследует цели укрепить сотрудничество налоговых служб обоих государств, обеспечив в будущем обмен информацией по всем видам налогов, установит порядок, определяющий резидентство, установит предельные ставки, а также предоставит правовую основу для решения налоговых споров между компетентными органами двух государств.

- Разрешите привести краткую информацию о взаимной торговле с Кипром. Товарооборот между двумя странами за последние 10 лет составил 440 млн долларов США. За 9 месяцев 2019 года объем взаимной торговли между Казахстаном и Кипром значительно вырос, достигнув 30 млн долларов, в том числе экспорт - 28 млн долларов США, импорт - 2 млн долларов США, — сказал глава Минфина.

Он отметил, что увеличение товарооборота связано с ростом экспорта казахстанских нефтепродуктов. Основными статьями казахстанского экспорта являются уголь, нефтепродукты и продукты питания.

- В структуре импорта преобладают фармацевтическая и пищевая продукция, парфюмерные, косметические и туалетные средства, — заключил Смаилов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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