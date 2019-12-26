Врачи в Узбекистане использовали строительный гипс вместо медицинского
За два года использовали 351 тонну гипса.
Фото : 24tv.ua26 декабря 2019, 11:10
В Узбекистане за последние два года медики в 277 тыс. случаях вместо медицинского гипса использовали строительный, передает CA-NEWS (UZ).
В частности, 30 тонн - в Фергане, 33 - в Бухаре, 35 - в Ташкентской области, 36 - в Намангане, 38 - в Кашкадарьинской области, 43 - в Самарканде и 48 тонн - в Ташкенте.
Эти данные прозвучали на заседании республиканской межведомственной комиссии по борьбе с коррупцией, в ходе которой этот вопрос рассматривался наряду с ошибками и недостатками в системе здравоохранения.
Использование строительного гипса при переломах оказывает вредное воздействие на пациента, такое как смещение поврежденной кости, раздражение кожи в области гипса и аллергия.
На вопрос, почему медики не используют медицинский гипс, чиновники ответили, что в Узбекистане нет производства медицинского гипса. Создание какого-либо предприятия по производству медицинского гипса в стране не рассматривалось или не инициировалось министерством.
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